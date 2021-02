H&M lanceert tweedehands shoppingplatform

AMSTERDAM (ANP) - H&M lanceert dinsdag het tweedehands shoppingplatform Sellpy op de Nederlandse markt. Het platform wil het verkopen en kopen van tweedehands kleding makkelijker maken en op die manier bijdragen aan het duurzamer maken van de mode-industrie.

"We zien dat het bewustzijn over en de vraag naar duurzame fashion toeneemt bij onze klanten", zegt Susan Krau van H&M Nederland. Bij het meewerken aan een duurzamere sector is de overgang naar circulair gebruik van textiel een van de belangrijkste doelen van de H&M-groep. Dit houdt in dat textiel wordt hergebruikt. "Elk kledingstuk dat tweedehands gekocht wordt, bespaart grondstoffen voor onze planeet", zegt de directeur van Sellpy Michael Arnör.

Verkopers kunnen hun tweedehands kleding naar Sellpy opsturen en krijgen bijna 40 procent van de opbrengst. Voor items van meer dan 50 euro krijgen ze een hoger percentage. Sellpy geeft een adviesprijs, maar verkopers kunnen die prijs aanpassen. Verder verzorgt het platform de fotografie van de items en de plaatsing in de webshop.

H&M investeert al sinds 2015 in Sellpy en is sinds kort meerderheidsaandeelhouder. Het platform is vanaf 2014 een succes in Zweden. Het is actief in Duitsland en wordt tegelijk met Nederland ook gelanceerd in Oostenrijk.

Sellpy gaat in Nederland de concurrentie aan met het snel groeiende tweedehandskledingplatform Vinted en nicheplatform The Next Closet dat focust op het duurdere segment.