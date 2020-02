Beleggers kijken naar China en cijfers

Bedrijven in China gevraagt om vakantie te verlengen met 1 week. In Hubei met zeker 2 weken. Dit betreft het gebied waar 80 tot 90% van de productie vandaan komt.



Welke impact dit heeft op de Chinese economie, is nog niet duidelijk. Eerder deze week berekenden economen van Morgan Stanley dat een landelijke verlenging van de vakantie van één week kan betekenen dat de industriële productie van januari en februari tot 5 á 8 procentpunt krimpt.



Recessie aanstaande dus.