Dow kent slechtste dag in anderhalf jaar

Het is weer een heel mooi spel geweest van de shorters. Je koop 5% van de aandelen van een flink aantal bedrijven. Je kom met een gerucht dat de Fed met meer rente verhogingen gaat komen omdat het goed gaat met de banen in de VS en je ga je 5%verkopen en de computer programma's doen de rest.



Een van de directeuren van de Fed heeft inmiddels al aangegeven dat er niet meer renteverhogingen komen dan al eerder is aangegeven. De Fed zit niet te wachten op een aandelen crash en Trump ook niet.



De winsten van de bedrijven blijven alleen maar stijgen ook door de belastingmaatregelen in de VS, de investeringen nemen toe, de gerapporteerde inflatie is nog steeds minimaal en het ziet er niet naar uit dat die flink zal stijgen. De dollar is ook weer de goede kant op gegaan. De rente verhoging is ook relatief. Het is net of iedereen plotseling zijn aandelen gaat verkopen en obligaties gaat kopen in de VS omdat de obligaties meer rente opleveren dan dividend aandelen. Zo werkt het niet in de praktijk want groeiaandelen geven een veel groter rendement dat de obligaties in de VS.



De dip van vandaag is gewoon een manipulatie geweest van een aantal marktpartijen. Het is jammer dat dit niet wordt aangepakt in de VS door de autoriteiten. Ik verwacht dat de aandelen in de loop van de week gewoon weer omhoog gaan.