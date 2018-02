Bitcoin zakt in korte tijd onder 8000 dollar

Bitcoin dalingen komen veel vaker voor dan de meesten weten.In 2011 was Bitcoin ook al eens gecrashed met 94% van $33 naar onder de $2.Zie ook: www.theguardian.com/technology/2011/o... De echte HODL-believer stapt niet uit. In mijn beleving zijn het de groep speculanten en de "bang om boot missers" die nu massaal uit stappen. Deze zelfde groep snapt niet zoveel van Bitcoin.In de droge woestijn zijn we bereid meer geld neer te tellen voor een flesje water dan op een regenachtige dag in Nederland. Met andere woorden een product is op de ene lokatie meer waard dan op de andere lokatie. Ons suggestieve brein bepaalt dit. Hetzelfde geldt voor Bitcoin. Er zijn plaatsen in de wereld. waar Bitcoin nog steeds boven de $10000 USD wordt vehandeld.Veel mensen begrijpen wel dat Bitcoin net zoveel waard is als een gek ervoor wil geven. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Euro en USD , maar deze zelfde groep mensen kan dat laatste dan weer niet bevatten.Het geloof in waarde is een subjectief begrip. Net als het geloof in God, Allah, of de duivel. Het geloof in landsgrenzen is ook subjectief. In de fysieke wereld bestaan deze zaken namelijk helemaal niet, je kunt geen enkel dier op de wereld onze subjectieve gedachte uitleggen.Wij hebben het in Nederland supergoed! En in onze veilige samenleving hoeven wij verder niet zo na te denken over wat anderen doen. Velen begrijpen daarom de kracht van de cryptomunt niet. En is daarom voor velen niet meer waard dan $10.Er is een groep mensen die anders tegen de cryptomunt kijkt. En is nog steeds bereid er een flink bedrag voor neer te leggen. Met ervaringen uit de geschiedenis geef ik deze groep mensen geen ongelijk.Er is niemand die jouw Bitcoin kan afpakken, iedereen in het netwerk onderkent jouw bezit. Bitcoin geeft vrijheid voor deze mensen. Veel mensen voelen zich met Bitcoin bevrijd van het regime, overheid en andere bemoeizuchtige financiële partijen.Bedrijven als Apple, Google, Netflix, Facebook zijn allemaal gebouwd op digitaal vertrouwen. Bitcoin is slechts een aanvulling op het digitaal vertrouwen in decentrale vorm.