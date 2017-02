Hogere winst en omzet voor Visa

Gepubliceerd op | Views: 137

SAN FRANCISCO (AFN) - Creditcardmaatschappij Visa heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere winst en omzet in de boeken gezet. Het Amerikaanse bedrijf profiteerde van de gestegen uitgaven van consumenten via hun betaalkaarten en meer betalingstransacties.

Visa zag de nettowinst met 7 procent stijgen tot 2,1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De omzet ging met een kwart omhoog naar 4,5 miljard dollar. In totaal verwerkte het bedrijf in het afgelopen kwartaal 27,3 miljard transacties.