Amazon ziet resultaten stijgen

SEATTLE (AFN) - Internethandelaar Amazon heeft in het vierde kwartaal de omzet met meer dan een vijfde zien toenemen, met een hogere winst. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf donderdag na het slot van de handel op Wall Street bekend.

In het belangrijke feestdagenseizoen kwam de omzet uit op 43,7 miljard dollar, een stijging met 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 749 miljoen dollar, tegen 482 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2015.

In oktober gaf Amazon een verwachting voor de omzet in het vierde kwartaal in een bandbreedte van 42 miljard tot 45,5 miljard dollar. Voor het eerste kwartaal van dit jaar rekent het concern op een omzet van 33,3 tot 35,8 miljard dollar.