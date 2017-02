Gepubliceerd op | Views: 442

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lieten donderdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers kregen wederom een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen, waaronder cijfers van Facebook. De zorgen over het beleid van president Donald Trump bleven boven de markt hangen.

De Dow-Jonesindex eindigde licht lager op 19.884,91 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2280,85 punten. De technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 5636,20 punten.

Facebook verloor 1,8 procent. Het bedrijf achter 's werelds meest populaire socialenetwerksite zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 51 procent stijgen tot 8,8 miljard dollar, geholpen door meer inkomsten uit advertenties. Toch ging het aandeel in de verkoop.

Winstvoorspelling

Ook farmaceut Merck opende de boeken over het vierde kwartaal. Het concern deed goede zaken met zijn belangrijke kankermedicijn Keytruda. Verder vielen de verwachtingen voor 2017 in de smaak bij beleggers. Merck won 3,4 procent.

Sigarettenfabrikant Philip Morris was ook een winnaar met een koersstijging van 3,4 procent. De onderneming profiteerde vorig kwartaal van hogere verkoopprijzen. Daarnaast was de winstvoorspelling voor dit jaar van het bedrijf achter onder meer Marlboro hoger dan gedacht.

Modehuis

Olieconcern ConocoPhillips ging 0,4 procent omhoog. Het bedrijf wist het verlies in de afgelopen periode terug te dringen tot 35 miljoen dollar, van een min van bijna 3,5 miljard dollar een jaar eerder.

Kledingverkoper Ralph Lauren dook meer dan 12 procent in de min. De topman van Ralph Lauren kondigde zijn vertrek aan na een meningsverschil met de oprichter en naamgever van het modehuis over de creatieve koers van het bedrijf.

Olie

De maker van babyvoeding Mead Johnson kon ook op aandacht rekenen vanwege een overnamebod van het Britse Reckitt Benckiser ter waarde van 16,7 miljard dollar. De twee bedrijven zijn in vergevorderde overnamegesprekken. Mead Johnson sprong ruim 21 procent omhoog.

De euro noteerde een stand van 1,0763 dollar, tegen 1,0800 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 53,72 dollar. Brent daalde 0,1 procent tot 56,76 dollar per vat.