AstraZeneca voorziet dalende resultaten

LONDEN (AFN) - De Britse farmaceut AstraZeneca verwacht dat zijn omzet en winst dit jaar zullen dalen. Dat meldde het bedrijf donderdag bij de publicatie van de jaarcijfers van 2016.

AstraZeneca heeft veel last van aflopende patenten, waardoor er concurrentie ontstaat van goedkope imitatiemedicijnen. Het concern voorziet mede daardoor in 2017 een afname van 1 tot 5 procent voor de omzet. De winst per aandeel gaat waarschijnlijk met 11 à 15 procent omlaag.

De omzet zakte afgelopen jaar met 7 procent, naar 23 miljard dollar. Daarbij werden 10 procent minder producten aan de man gebracht dan in 2015. De winst per aandeel vertoonde afgelopen jaar nog een minieme groei.