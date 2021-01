Transporteurs merken nog geen brexitproblemen

ZOETERMEER (ANP) - Transporteurs en bedrijven die veel internationaal zaken doen merken nog weinig van de nieuwe douaneformaliteiten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat komt vooral omdat het in het weekend na de jaarwisseling nog heel erg rustig is in het vrachtverkeer. Als de brexit problemen zou opleveren wordt dat pas vanaf maandag duidelijk, want dan zal waarschijnlijk weer sprake zijn van een normale drukte.

"Geen bijzonderheden", zo vat brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) de situatie zaterdag samen. Of er volgende week wel veel euvels aan het licht zullen komen, durft een woordvoerder niet te zeggen. "Dat is koffiedik kijken", geeft hij aan. Ook evofenedex, behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven in Nederland, heeft van de eigen achterban nog geen signalen gekregen over bijvoorbeeld vertragingen.

Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat gaven vrijdag al aan dat de eerste dag waarop weer douaneformaliteiten golden voor goederenvervoer tussen beide landen, rustig was verlopen in de havens van Rotterdam en IJmuiden. Eventuele verkeersopstoppingen nabij ferryterminals waren uitgebleven. Ook was het zeer rustig op de speciale brexit-bufferparkeerlocaties voor vrachtwagenchauffeurs die hun papieren nog niet op orde hebben.

Groot-Brittannië is sinds de jaarwisseling officieel geen onderdeel meer van de interne Europese markt. De Britten verlieten krap een jaar geleden al de Europese Unie, maar waren tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Onderhandelaars van beide kampen bereikten na lang onderhandelen pas kort voor kerst een overeenkomst over hun toekomstige handelsrelatie.