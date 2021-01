'Nissan wil aanwezigheid in Europa verkleinen'

YOKOHAMA (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse autoconcern Nissan gaat naar verluidt zijn aanwezigheid in Europa verder verkleinen. Volgens ingewijden van de Japanse krant Yomiuri Shimbun wordt er achter de schermen gewerkt aan het afbouwen van de distributielijnen in dertig landen. Een Spaanse fabriek in Ávila zou daarnaast worden omgebouwd tot magazijn. Ook zou Nissan bepaalde verkoopactiviteiten in Europa voortaan willen uitbesteden aan alliantiepartner Renault.

Wat de ingrepen precies voor de werkgelegenheid betekenen, is niet duidelijk. Nissan zelf heeft nog niet op het bronnenbericht gereageerd.

Net als andere autobouwers werd Nissan afgelopen jaar hard geraakt door de coronacrisis. Om de verspreiding van het virus te beperken, sloot het bedrijf zijn productielocaties en showrooms over de hele wereld. Dit had grote verliezen tot gevolg. Het Japanse bedrijf is momenteel bezig met een herstelplan om in 2021 weer winstgevend te worden.

Maatregelen

In mei nam de automaker al een reeks maatregelen om de kosten fors terug te dringen, waaronder het sluiten van zijn fabriek in Barcelona, met het verlies van circa 3000 arbeidsplaatsen tot gevolg. Ook reduceerde het bedrijf onder meer de productiecapaciteit vanwege de zwakkere automarkt tijdens de coronacrisis.

Nissan en alliantiepartners Renault en Mitsubishi kwamen ook overeen om zich elk op andere delen van de wereld te zullen richten. In november gingen er tevens geruchten dat Nissan zou overwegen om zijn belang van 34 procent in Mitsubishi te verkopen. Dan zouden de bedrijven nog wel met elkaar kunnen samenwerken, maar zou geen sprake meer zijn van aandeelhouderschap.

Tot een paar jaar terug werden Renault, Nissan en Mitsubishi geleid door topbestuurder en automagnaat Carlos Ghosn. In november 2018 werd hij echter gearresteerd op verdenking van fraude en wanbeheer. Ghosn wachtte zijn proces een tijdlang af onder huisarrest, maar ontvluchtte het Aziatische land op spectaculaire wijze en dook op in Libanon. Sinds zijn vertrek bij de alliantie rommelt het tussen de automakers. Bij Renault waren ze onder meer boos dat ze buiten het Ghosn-proces werden gehouden. Nissan was al langer niet te spreken over de jaarlijkse dividendbetalingen aan Renault.