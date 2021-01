Grote vraag naar smartphones jaagt export Zuid-Korea flink aan

SEOUL (AFN/BLOOMBERG) - De export van Zuid-Korea is in december in het snelste tempo toegenomen in meer dan twee jaar. Onder meer smartphones uit het Aziatische land vonden gretig aftrek. Volgens kenners zijn de cijfers een teken dat de vraag naar goederen in de wereld weer aan het aantrekken is na de coronadip van vorig jaar.

De waarde van de export steeg met 12,6 procent ten opzichte van december 2019, komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Koreaanse overheid. Daarmee was de groei dubbel zo sterk als economen in doorsnee hadden verwacht. Daarbij kwam ook de uitvoer van computerchips duidelijk weer op gang, al lijkt aan de stagnatie van de prijzen op de halfgeleidermarkt nog geen einde gekomen.

De handelscijfers van Zuid-Korea worden doorgaans gezien als belangrijke indicator van de gezondheid van de wereldeconomie. Het land telt met Samsung Electronics en Hyundai Motors grote concerns die wereldwijd actief zijn. Daarbij maakt Zuid-Korea deel uit van veel internationale toeleveringsketens.

Nu steeds meer landen beginnen met het vaccineren tegen corona, groeit het optimisme dat de wereldwijde handel verder zal aantrekken. De Zuid-Koreaanse regering hoopt voor heel 2021 op een exportplus van 8,6 procent. De handel zal voorlopig waarschijnlijk de belangrijkste pijler van het economische herstel van Zuid-Korea blijven, aangezien de eigen consumentenbestedingen recent weer onder druk staan door een nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen in het land.