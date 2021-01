'Britten willen hogere limiet contactloze betalingen dan in EU'

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Britse banken willen hun limiet voor contactloze betalingen zonder het intoetsen van een pincode verhogen tot 100 pond. Dat is omgerekend bijna 112 euro. Als ze hiervoor toestemming krijgen van de Britse overheid, zou dat een van eerste keren zijn sinds de brexit waarbij Groot-Brittannië duidelijk afwijkt van de normen van de Europese Unie, meldt de Britse krant The Times.

De voorgestelde limiet is meer dan het dubbele van het bestaande maximum van 45 pond, dat in lijn is met EU-regels. Volgens de krant hebben brancheorganisatie UK Finance en diverse spelers in de markt het idee al voorgelegd aan de het ministerie van Financiën in Londen. Die moet nog een oordeel vellen. De stap zou ook de goedkeuring vereisen van de financiële toezichthouder FCA.

Het Verenigd Koninkrijk staat sinds vrijdag op eigen benen. Het land verliet rond de jaarwisseling de interne Europese markt waarmee het voor het eerst in bijna een halve eeuw ook niet meer aan de handelsregels van de EU hoeft te voldoen. De wens om het limiet voor contactloze betalingen te verhogen komt voort uit de bezorgdheid over de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft ertoe geleid dat Britse winkels en consumenten steeds vaker de voorkeur geven aan contactloze betaalmethoden.

Aan het begin van de coronacrisis was het betreffende limiet al eens verhoogd, van 30 pond naar 45 pond. Maar bij die verhoging bleven de Britten nog wel binnen de normen van Brussel. In tal van Europese landen zijn de limieten afgelopen jaar opgekrikt. Zo hoeven Nederlanders bij contactloze transacties tot 50 euro ook niet meer per se hun pincode in te tikken. Ook werd de zogeheten cumulatieve limiet, voor meerdere contactloze betalingen zonder pincode achter elkaar, verhoogd van 50 tot 100 euro. Door die veranderingen dragen ook banken een steentje bij om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.