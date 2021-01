PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Chinezen gaan weer massaal naar de bioscoop. Op nieuwjaarsdag ging er voor omgerekend zo'n 83 miljoen dollar aan kaartjes over de toonbank. Niet eerder werd er in China zoveel uitgegeven aan filmvoorstellingen op de eerste dag van het jaar, zo komt naar voren uit cijfers van ticketplatform Maoyan Entertainment.

Het aantrekken van de kaartverkoop laat zien dat de grootste filmmarkt ter wereld aan het herstellen is, nadat de inkomsten vorig jaar met ongeveer twee derde waren gedaald vanwege een zes maanden durende sluiting van bioscopen om het coronavirus te bestrijden. Onder meer de Chinese films A Little Red Flower, een verhaal dat een inkijk geeft in het leven van kankerpatiënt, en de romantische komedie Warm Hug trekken momenteel veel publiek in het Aziatische land.

De ticketverkopen van Chinese bioscopen kwamen in 2020 uit op 2,8 miljard dollar, terwijl er een jaar eerder nog een record van 9,1 miljard dollar in de boeken ging. Toch deden bioscopen in China het daarmee beter dan Amerikaanse bioscopen. Volgens gegevens van Maoyan en Box Office Mojo was de markt in de Verenigde Staten vorig jaar goed voor ongeveer 2,1 miljard dollar.

Strenge reisbeperkingen, massale tests en verscherpt toezicht hebben ervoor gezorgd dat de Chinese economie vorig jaar snel weer de weg omhoog terugvond na de uitbraak van het coronavirus. In Europa en de Verenigde Staten komen er de laatste tijd nog steeds heel veel besmettingen bij en gaat de economie nog zwaar gebukt onder de crisis.