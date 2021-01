Bitcoin stijgt voor het eerst tot boven de 30.000 dollar

Vermogensbeheerders zien er brood in....



Maar totaal geen fundamentele reden waarom de koers zou moeten stijgen.



Hie je er ook over nadenkt, je komt uiteindelijk maar tot 1 slotconclusie, je hoopt dat het nog verder stijgt omdat er nog meer geld gepompt wordt waarvan op dit moment een relatief groot deel ook in bitcoin funds terecht komt en die kopen ongeacht de koers wat ook logisch is en dus gaat het omhoog zolang de instroom groter is dan de uitstroom.



En mbt de gulden.



Er is ook de guldencoin, niet dat dat iets met de gulden te maken heeft... net als de bigboobscoin iets met ...... te maken heeft.



Er zijn ook een paar coin namen die wel heel eerlijk zijn zoals de ponzicoin...



Het is wat de gek er voor geeft en daar kun je vrede mee hebben alleen dat het inelkaar klappen straks weer boor een hoop ellende zorgt ook voor diegene die zich niet met dit soort lucht waarderingen bezig houd is wel erg.



Maar het hoort er allemaal bij en heeft natuurlijk zijn oorsprong in het gratis geld printen van de centrale banken.