'Lagere inkomens verwachten prijs coronacrisis te betalen'

Zoals bijna steeds heeft de middenklasse in de praktijk het meest te verliezen. Velen zullen de onderklasse vervoegen in pure jaren '30 stijl, vrees ik.

'Een kei kan men niet stropen', geldt voor de armen.

En de rijken blijven steeds ongrijpbaar door hun constructies tot op de Bahamas, hun Bitcoin, hun kunstcollecties in storages in Genève, hun aandelen, hun vastgoed, hun netwerken etc. als er extra geld in het systeem terechtkomt, is er bovenmatig veel kans dat het in de tentakels van de rijksten blijft plakken, de armsten souperen al wat ze hebben meestal gelijk op.