Recordkoers Wall Street op eerste handelsdag 2020

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag op de eerste handelsdag van het nieuwe beursjaar 2020 op weg naar nieuwe records. De aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China op 15 januari zal worden ondertekend in het Witte Huis, is goed ontvangen door handelaren. Ook reageren de financiële markten positief op nieuwe stappen van de Chinese centrale bank om de economie te stimuleren door de kapitaaleisen voor banken te verlagen.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent in de plus op 28.712 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij tot 3240 punten en techbeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 9036 punten.

Volgens Trump zijn bij de ondertekening "hoge vertegenwoordigers" aanwezig namens de Chinese regering. Op een later moment zal Trump naar Peking afreizen voor de onderhandelingen voor een fase 2-deal. De fase 1-deal tussen de twee economische grootmachten werd vorige maand gesloten. China heeft de afspraak voor de ondertekening evenwel nog niet bevestigd.

Olieprijzen

Bedrijven op Wall Street die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsvete kunnen in beweging komen. Het gaat bijvoorbeeld om machinebouwer Caterpillar (plus 0,8 procent), technologiegigant Apple (plus 1,6 procent) en chipfondsen als Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology, Intel en Nvidia. Die laatste bedrijven dikten tot 5,7 procent aan.

Aan het overnamefront werd gemeld dat de producent van bekabeling en beveiligingsapparatuur Anixter International (plus 3,1 procent) heeft ingestemd met een verhoogd overnamebod van investeerder Clayton, Dubilier & Rice. Met dat bod wordt Anixter gewaardeerd op 4,3 miljard dollar. De investeringsmaatschappij was in een overnameslag verwikkeld rond Anixter met de distributeur van elektronica Wesco (min 1,5 procent).

De euro was 1,1168 dollar waard tegen 1,1186 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 60,93 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 66,02 dollar per vat.