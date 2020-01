Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten heeft in december groei laten zien. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie noteerde voor december een stand van 52,4. Economen hadden in doorsnee op een stand met 52,5 gerekend. Een maand eerder kwam de index nog uit op een stand van 52,6.

Voor de Amerikaanse industrie komt ook onderzoeksbureau ISM met een eigen cijfer over de inkoopmanagersindex. Die worden vrijdag naar buiten gebracht. ISM is de laatste tijd een stuk negatiever over de Amerikaanse industrie dan Markit. Ook voor december verwachten economen dat de ISM inkoopmanagersindex op krimp wijst.