Europese beurzen blijven fors hoger

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag halverwege de middag op stevige winsten. Beleggers reageerden positief op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China op 15 januari zal worden ondertekend in het Witte Huis. De details van het akkoord zijn echter nog niet bekend.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 1,5 procent hoger op 613,34 punten. In 2019 won de hoofdindex al bijna 24 procent. De MidKap kreeg er 1,9 procent bij tot 927,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 1,3 procent aan.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen vooruit. ING was de sterkste stijger met een koerswinst van bijna 3 procent. Ahold Delhaize klom 1,6 procent. Het supermarktconcern begint met het opkopen van aandelen als onderdeel van zijn eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro. Informatieleverancier RELX was de enige daler met een verlies van 0,1 procent.

In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 4,6 procent. Optiekketen GrandVision en financieel dienstverlener Intertrust waren de enige dalers met minnen van 0,1 procent. Bij de kleinere bedrijven won Sligro 6,7 procent. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in 2019 met 2,1 procent stijgen tot 2,39 miljard euro.

In Parijs steeg Airbus 2,6 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de vliegtuigbouwer voor het eerst sinds 2011 zijn Amerikaanse rivaal Boeing van de troon gestoten als grootste fabrikant van vliegtuigen ter wereld. Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) daalde 0,4 procent. De Chinese overheid heeft naar verluidt tijdelijk de samenwerking van de beurzen in Londen en Shanghai gestaakt bij beursnoteringen. Peking beschuldigt de Britse regering van bemoeienis bij de protesten in Hongkong.

De euro was 1,1176 dollar waard tegen 1,1232 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent in prijs tot 61,28 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 66,36 dollar per vat.