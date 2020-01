Gepubliceerd op | Views: 1.255

BEIROET (AFN) - Libanon zal zelf een justitieel onderzoek instellen naar Carlos Ghosn, mocht Japan om de uitlevering van de gevallen automagnaat vragen. Dat zei de Libanese minister van Justitie Albert Sarhan tegen persbureau Bloomberg. Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan.

Libanon kan een onderzoek instellen op het moment dat de Japanners een officieel verzoek tot de uitlevering van Ghosn indienen, aldus Sarhan. Verwacht wordt dat Japan binnenkort via de officiële diplomatieke kanalen om de uitlevering van Ghosn vraagt.

Volgens Sarhan zal Libanon als eerste stap een verzoek tot uitlevering formeel afwijzen. Vervolgens wordt Ghosn aan de Libanese justitie overgeleverd. Die zullen de zaak onderzoeken en eventueel verdere acties ondernemen, zei de minister. "Wij onderzoeken de aantijgingen uit respect voor andere landen", voegde Sarhan daar nog aan toe.

Nationale held

Een eventuele rechtszaak in Libanon kan voor Ghosn gunstig uitpakken. De van oorsprong Libanees, wordt door veel Libanezen als een nationale held gezien. Kort na zijn arrestatie in Tokio verscheen er in Beiroet een reclamebord om hem steunen: "Wij zijn allemaal Carlos Ghosn".

Ghosn, die aan het roer stond van Nissan, Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi, zat ruim een jaar vast in Japan op verdenking van miljoenenfraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten. De gevallen automagnaat wist rond de jaarwisseling Japan te ontvluchten.