Beurzen beginnen 2020 met stevige winst

Opmerkelijk dat de financiële markten al tijden in een stijgende trend zitten, deels gebaseerd op wisselend nieuws omtrent een handelsakkoord (fase 1), dat niets anders is dan het afbouwen van wederzijdse eerder opgelegde tariefverhogingen.

Natuurlijk, de lage rente veplicht bijna tot het aangaan van beleggingsrisico's tegen pakweg zo'n 3 procent dividend, maar gelet op de huidige niveau's is het de vraag of dit rendement nog wel opweegt tegen deze risico's. Uiteraard zijn er genoeg beloften voor de toekomst, zoals veelvuldig op deze site geschetst: esports, health(care), etc, maar het is de vraag of het meeliften op deze ontwikkelingen op dit moment verstandig is. Lastig, maar ik ben er (letterlijk) wel uit, wachtend op een serieuze correctie die een voor mij geschiktere uitgangspositie creëert.



Een ieder een gezond en succesvol 2020!