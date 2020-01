'Bericht Core Labs negatief'

Gepubliceerd op | Views: 1.030

AMSTERDAM (AFN) - De verlaging van de winstverwachting voor het vierde kwartaal en het lagere dividend bij Core Laboratories (Core Labs) is negatief. Dat meldde ING in een reactie op het nieuws van de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie. Het aandeel Core Labs ging dinsdag 19 procent onderuit na het bericht.

ING zegt dat de markt al voorzichtig was wat betreft de resultaten, maar dat er niet was verwacht dat het dividend in gevaar zou komen. De afzwakkende marktomstandigheden hebben duidelijk een negatief effect op de winstgevendheid van Core Labs, aldus de bank. Het advies is hold. Core Labs noteerde donderdag omstreeks 11.00 uur een stand van 34 euro.