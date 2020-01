Krimp industrie eurozone minder sterk

quote: handyman6 schreef op 2 jan 2020 om 10:49:

[...]Zolang de rente 0% blijft ,of nog lager en er geld als water wordt gecre- eerd,blijft dat dus zo.Nog wel 5 jaar,als je Chtistine la G .mag geloven? Een super beurzen bubbel....

---Profiteer ervan zolang je kan! En dat zal nog minimaal een jaar zijn. Wellicht jaren. En als de rente wel flink gaat stijgen , over een jaar of langer, of er ander zeer bedreigend nieuws komt, dan verkopen en wachten tot de dip of recessie flink heeft toegeslagen. Dan weer aankopen.