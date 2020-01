Industrie Nederland krimpt verder

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: Nederland

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie heeft in december opnieuw krimp laten zien. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op een stand van 48,3 tegen 49,6 in november. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 49,4. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De index zakte daarmee naar het laagste niveau sinds april 2013. De productie daalde in het sterkste tempo sinds mei 2009, terwijl de nieuwe orders de grootste afname toonden in meer dan zeven jaar .

Volgens Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg, is er nog geen reden voor doemdenken voor de Nederlandse industrie. Nederlandse producenten blijven gematigd positief over hun productievolume in het nieuwe jaar, aldus de kenner.