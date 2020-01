Omzetgroei voor groothandelsbedrijf Sligro

Gepubliceerd op | Views: 52

VEGHEL (AFN) - Sligro heeft de omzet het afgelopen jaar zien stijgen. Dat bleek donderdag uit een summier handelsbericht. Het groothandelsbedrijf komt op 23 januari voorbeurs met zijn volledige jaarcijfers naar buiten.

Sligro zette in 2019 voor 2,39 miljard euro aan opbrengsten in de boeken. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder. Exclusief de effecten van overnames nam de omzet overigens met 0,9 procent af.

Bij Foodservice Nederland groeide de omzet met 1,9 procent. Bij het onderdeel bevat de tweede helft van het jaar een bijdrage van 70 miljoen euro aan omzet uit de overname van De Kweker. De autonome krimp bij de tak kwam uit op 1,4 procent. Bij Foodservice België steeg de omzet met 3,8 procent, volledig autonoom.

In het vierde kwartaal kwam de omzet van Sligro in Nederland uit op 593 miljoen euro en in België op 61 miljoen euro. Over heel 2019 waren de opbrengsten in Nederland circa 2,2 miljard euro en in België 229 miljoen euro. Sligro merkt op dat zowel boekjaar 2018 als boekjaar 2019 in totaal 52 weken omvat.