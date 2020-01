Japan zoekt diplomatiek contact met Libanon om Ghosn

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Japanse autoriteiten zullen op korte termijn via diplomatieke kanalen contact zoeken met Libanon over Carlos Ghosn. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De gevallen automagnaat wist het Aziatische land, waar hij terechtstond voor fraude, te ontvluchten. Ghosn ontkent de aantijgingen en zegt ontsnapt te zijn omdat hij zich in Japan niet fatsoenlijk kan verdedigen.

Met Libanon heeft Japan geen uitleveringsverdrag. Ghosn werd in Brazilië geboren uit Libanese ouders, maar heeft de dubbele Frans-Libanese nationaliteit. Daardoor had hij een aantal paspoorten. Zijn advocaten in Japan benadrukken dat hij die heeft ingeleverd als onderdeel van zijn huisarrest, maar naar verluidt is Ghosn met een tweede Frans paspoort dat hij had achtergehouden de grens overgekomen. Dat extra paspoort mocht hij volgens nieuwszender NHK overigens in bezit houden, maar wel in een gesloten koffer en de sleutel in bezit van de advocaten.

Volgens een anonieme overheidsfunctionaris zoekt de Japanse overheid nog naar antwoorden op verschillende vragen, zoals hoe Ghosn precies is ontsnapt en waar hij zich momenteel precies bevindt. Libanon heeft al laten weten dat Ghosn op legale wijze het land binnen is gekomen. Een topfunctionaris die niet bij naam genoemd wilde worden gaf aan dat Ghosn "heeft gespot" met het Japanse rechtssysteem. Inmiddels wordt het huis van Ghosn in Tokio doorzocht.