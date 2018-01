'Protesten hinderen olieproductie Iran niet'

De protesten in Iran zijn een blauwdruk van Oekraine waar de CIA de opstanders betalen om onrust te veroorzaken om zodoende een coup uit te kunnen voeren.



Op naar een nieuwe oorlog waar onze gebrainwashte soldaten gedood en verminkt worden in naam van de "goede zaak". Nederland zou ook voor het oorlogstribunaal gesleept moeten worden. Nederland heeft veel bloed aan hun handen en dat weten ze maar al te goed.



Met dodenherdenking zielig doen waar ze bewust deze onwetende soldaten de dood in jagen voor hun geldelijke belangen... Stelletje criminelen huigelaars.