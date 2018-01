Value8 rondt vergroting belang in Eetgemak af

Gepubliceerd op | Views: 1.097 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Value8 heeft de uitbreiding van zijn belang in Eetgemak afgerond. De beursgenoteerde investeringsmaatschappij heeft nu 85 procent van de aandelen in handen.

Value8 had de uitbreiding van zijn belang in de verkoper en bereider van maaltijden voor de zorgsector in oktober aangekondigd. De investeringsmaatschappij had al 62 procent van de aandelen in het bedrijf en denkt dat Eetgemak zijn sterke groei van de afgelopen jaren kan doorzetten.