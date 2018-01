Jumbo ziet omzet verder groeien

Gepubliceerd op | Views: 1.482

VEGHEL (AFN) - Supermarktketen Jumbo heeft 2017 afgesloten met een omzet van ruim 7 miljard euro. Daarmee zag de grootgrutter de verkopen met 5 procent stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de onlineverkopen bleken een belangrijke aanjager van de groei. Jumbo heeft naar eigen zeggen nu een marktaandeel van 19 procent.

Het concern zei eerder al dat qua groei, ook in marktaandeel, vooral online een belangrijke aanjager zal zijn. In 2017 verdubbelde het aantal bestellingen online. Inmiddels telt Jumbo 390 zogeheten Pick Up Points waar consumenten hun bestelde boodschappen kunnen ophalen. Daarvan hebben 225 er ook een bezorgdienst. Het aantal filialen van Jumbo groeide afgelopen jaar tot 585 winkels in totaal. De groei bij bestaande winkels viel gemiddeld 4,2 procent hoger uit.

Bij de restaurants van La Place nam de omzet met ruim een derde toe tot 123,3 miljoen euro, vooral doordat meer restaurants hun deuren openden. In 2017 werden meer dan dertig nieuwe winkels van de keten gerealiseerd. Bij La Place-filialen die langer dan een jaar open zijn steeg de omzet met gemiddeld 5,2 procent.

Winkelbestand moet groeien

In 2018 wil Jumbo nog eens dertig nieuwe La Place-restaurants openen. Daarnaast moet het winkelbestand van de supermarkt groeien naar zeshonderd. Ook wil Jumbo meer zogeheten Foodmarkten openen. Daarvan zijn er nu drie. Dat moeten er zes worden.

Ook wil Jumbo het concept Jumbo City verder uitrollen. Klanten kunnen bij Jumbo City terecht voor een snelle boodschap en voor dagverse maaltijden, broodjes en snacks om ter plekke te eten of mee te nemen naar huis. Eind 2018 moet Nederland tien gemakswinkels tellen. Dat zijn er nu nog drie.