Steinhoff kijkt ook naar cijfers 2015

JOHANNESBURG (AFN) - Meubelketen Steinhoff gaat ook een deel van de cijfers over 2015 herzien. Het gaat om de cijfers van het destijds beursgenoteerde moederbedrijf. Het in een boekhoudschandaal verwikkelde Zuid-Afrikaanse bedrijf had al eerder aangekondigd de jaarcijfers over 2016 te herzien.

Hoe lang het onderzoek naar het boekhoudschandaal duurt is nog onduidelijk. Tot die tijd komt Steinhoff niet met cijfers over 2017. Volgens het bedrijf kan ook niet vertrouwd worden op de cijfers van 2015 en 2016.