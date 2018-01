'AEX begint hoger aan 2018'

Gepubliceerd op | Views: 1.917

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting hoger op de eerste handelsdag van 2018. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken het nieuwe jaar positief te beginnen. Beleggers kijken in deze verkorte handelsweek vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag verschijnt.

Op het Damrak zal Gemalto mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Britse bank Barclays schroefde zijn aanbeveling en het koersdoel voor de digitaal beveiliger op.

Verzekeraar NN Group heeft een stap gezet in de juridische afhandeling van de overname van Delta Lloyd. Het bedrijfsonderdeel dat werd opgetuigd om die overname te verwezenlijken, is op 31 december opgegaan in het moederbedrijf.

Phelix

Phelix gaat nu ook op de Amsterdamse beurs verder als Alumexx. De naamswijziging was al aangekondigd met de overname van de doe-het-zelf-trappen- en steigerdochter van Aluminium Scaffolding Company (ASC) en werd vorige week goedgekeurd door de aandeelhouders.

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten begonnen overwegend hoger aan het nieuwe jaar. Het sentiment werd gesteund door een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid onder de kleinere Chinese industriële bedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong, de best presterende beurs in de regio in 2017, zette de opmars voort en noteerde tussentijds 1,8 procent in de plus. De beurs in Japan was nog gesloten.

Lager afgesloten

De Europese beurzen sloten vrijdag het sterke beursjaar 2017 overwegend lager af. De AEX-index verloor 0,5 procent tot 544,58 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 834,76 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,5 procent. Londen won 1 procent.

Ook Wall Street deed een stap terug op de laatste handelsdag van 2017. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 24.719,22 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2673,61 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7 procent tot 6903,39 punten.

De euro was 1,2026 dollar waard, tegen 1,2016 dollar bij het slot van 2017. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 60,65 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 67,17 dollar per vat.