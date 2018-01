Ahold Delhaize begint aandeleninkoopprogramma

Jammer dat er van Jumbo geen aandelen zijn. Dat komt op mij over als een SUPER bedrijf. Online zijn die ook super bezig. Dat klopt bij Ahold trouwens ook redelijk goed. Velen gaan t.a.v. die 2 de slag missen, en in dit landschap ziet de markt er over enkele jaren ook totaal anders uit. Ahold doet het nog niet zo slecht in vergelijk met anderen, echter gezien het veranderende landschap (zie opkomst online/amazon enz.) gaat de slag om groei en deze veranderende markten in de sector juist nu gewonnen of verloren worden. Aandelen inkopen is een tool dat de koers natuurlijk steun geeft, echter het belangrijkste in juist deze jaren blijft de strategie, lees bv het net verschenen bericht i.z. JUMBO die nadert Ahold meer en meer en laat nu al bv. Emte (Sligro) meer en meer achter zich.