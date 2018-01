Automaker Hyundai voorzichtig over 2018

Gepubliceerd op | Views: 897 | Onderwerpen: autoindustrie

SEOUL (AFN/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse automaker Hyundai is voorzichtiger over de verkopen dit jaar, nadat voor het derde jaar op rij niet aan de eigen doelstelling winst te voldoen. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van het merk Kia, verwacht in 2018 bijna 7,6 miljoen auto's aan de man te brengen.

Daarmee is het bedrijf minder ambitieus dan afgelopen jaar toen het zichzelf als doel stelde krap 8,3 miljoen auto's te slijten. Uiteindelijk stokte de teller over de afgelopen twaalf maanden op 7,3 miljoen voertuigen.

Vooral door een gebrek aan sportieve terreinwagens (suv's) lukt het Kia en Hyundai maar niet om marktaandeel te winnen in belangrijke automarkten als de Verenigde Staten en China. Ook zaten spanningen tussen China en Zuid-Korea de verkopen afgelopen jaar in de weg.

Van het merk Hyundai werden in 2017 circa 4,5 miljoen euro auto's verscheept. Het doel was om bijna 5,1 miljoen Hyundai's te verkopen. Kia was goed voor bijna 2,8 miljoen auto's, tegen de 3,2 miljoen auto's waar vooraf op werd gerekend. Hyundai is de op vier na grootste automaker wereldwijd.