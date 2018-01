NN Group zet stap in afhandeling overname

Gepubliceerd op | Views: 1.850

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar NN Group heeft een stap gezet in de juridische afhandeling van de overname van Delta Lloyd. Het bedrijfsonderdeel dat werd opgetuigd om die overname te verwezenlijken, is op 31 december opgegaan in het moederbedrijf.

NN Group heeft alle bezittingen en verplichtingen van NN Group Bidco overgenomen, inclusief een achtergestelde schuld ter waarde van 750 miljoen euro en alle juridische entiteiten van Delta Lloyd. Het dochterbedrijf is opgehouden te bestaan.