Salesforce telt bijna 28 miljard neer voor chatdienst Slack

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce koopt de populaire chatdienst en samenwerkingsapp Slack, die vooral onder zakelijke gebruikers populair is. De twee bedrijven zijn een overnamebod in contanten en aandelen overeengekomen dat neerkomt op 27,7 miljard dollar. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders Slack is al akkoord met de deal.

Slack is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van communicatiediensten voor op kantoor. Met Salesforce als nieuwe eigenaar zou het techbedrijf meer slagkracht krijgen om marktaandeel te veroveren op zijn concurrenten. Dat is hard nodig, nu door thuiswerken in coronatijd veel bedrijven overstappen op nieuwe communicatiemiddelen om werknemers goed te laten samenwerken.