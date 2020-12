'Beurzen New York beginnen aan december met winst'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag op de eerste handelsdag van december naar verwachting hoger openen. Het sentiment onder beleggers op Wall Street wordt gesteund door sterke cijfers over de Chinese industrie en de hoop op een snelle uitrol van coronavaccins.

De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een vergunning aangevraagd om hun coronavaccin in de Europese Unie op de markt te brengen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaat de eerste vaccins beoordelen. Mogelijk is die beoordeling voor het eind van het jaar afgerond. Het aandeel Pfizer staat voorbeurs op winst.

De samenwerkende farmaceuten gaan nek aan nek met Moderna, dat maandag een goedkeuring aanvroeg voor zijn coronavaccin voor zowel de EU als de Verenigde Staten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond het coronavirus lijken te profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines en United Airlines en cruisebedrijven als Royal Caribbean Cruises en Carnival.

Aandacht voor Zoom

Aan het kwartaalcijferfront gaat de aandacht uit naar Zoom Video Communications. De onlinevergaderdienst heeft in het derde kwartaal opnieuw enorm geprofiteerd van het vele thuiswerken door de coronacrisis en zag de resultaten weer zeer sterk stijgen, net als het aantal gebruikers. Wel waarschuwde Zoom voor druk op de marges, waardoor het aandeel met verlies lijkt te gaan beginnen.

ExxonMobil kan ook op belangstelling rekenen. Het olie- en gasconcern wordt door de problemen op de energiemarkt, mede als gevolg van het coronavirus, gedwongen tot een grote afschrijving. ExxonMobil verwacht tussen de 17 miljard en 20 miljard dollar aan waardeverminderingen in de boeken te moeten zetten.

Verder verschijnt voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in de Senaat om uitleg te geven over het coronabeleid van de koepel van centrale banken in de VS. In een verklaring liet hij al weten dat er nog veel onzekerheden rond de Amerikaanse economie zijn, ondanks de vooruitgang die wordt geboekt met vaccins. Naast Powell zal ook minister van Financiën Steven Mnuchin in de Senaat verschijnen.

Kort na opening komen marktonderzoekers Markit en ISM met cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in november.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,9 procent lager op 29.638,64 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3621,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq was vrijwel onveranderd op 12.268,32 punten.