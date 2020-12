OESO verlaagt groeiverwachting wereldeconomie in 2021

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De wereldeconomie zal volgend jaar minder sterk groeien dan eerder gedacht vanwege de tweede coronagolf en de nieuwe lockdownmaatregelen tegen het virus in veel landen. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt de groei in 2021 uit op 4,2 procent, terwijl in september nog op 5 procent werd gerekend.

Vooral de groeiramingen voor de eurozone en het Verenigd Koninkrijk werden neerwaarts bijgesteld, en in mindere mate die voor de Verenigde Staten. De organisatie roept overheden op om door te gaan met steunmaatregelen voor de economie om zo de impact van de crisis te blijven verzachten.

Wel zegt de OESO dat coronavaccins kunnen zorgen voor een sterker herstel. Maar als er problemen zijn met distributie of bijeffecten door die vaccins, kan dat het vertrouwen weer ondermijnen, wat juist weer voor extra druk op de groei kan zorgen. "Er is hoop, maar die moet wel worden omgezet in realiteit. De pandemie is een globaal probleem en internationale samenwerking is nu noodzakelijker dan ooit", zegt secretaris-generaal Angel Gurría van de OESO.

De OESO rekent voor dit jaar op een krimp van de wereldeconomie met 4,2 procent.