Opnieuw negatieve inflatie in eurozone

quote: LNKJDX schreef op 1 december 2020 11:59:



Wat een onzin! de prijzen gaan alleen maar omhaag. Ga maar naar de supermarkt en zie de prijzen in de horeca!



Wat een onzin! de prijzen gaan alleen maar omhaag. Ga maar naar de supermarkt en zie de prijzen in de horeca!

Ik weet niet in welke supermarkt jij komt maar alles is er juist flink duurder geworden.En volgens mij zit de horeca op dit moment dicht.Maak je borst maar nat voor volgend jaar, de zorgpremies stijgen flink, vaste lasten nemen toe door absurde belastingverhogingen, huren stijgen, en de prijzen van woningen gaan door het dak.Alles gaat onbetaalbaar worden en je betaalt zelfs voor je spaartegoeden.Het is al lang geen gezonde situatie meer, het systeem is compleet verrot.Vroeger hield je met een normale baan zelfs geld over om leuke dingen mee te doen.Rutte weet wel hoe hij zijn onderdanen moet mangelen, alles voor het Eurofiele gevoel.Wij als burgers in Nederland betalen de rekening wel.