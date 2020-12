Duitse werkloosheid omlaag ondanks lockdown

NEURENBERG (AFN) - De Duitse werkloosheid is in november onverwacht verder gedaald. Waar economen in doorsnee rekenden op een lichte toename vanwege nieuwe beperkingen door de tweede golf van het coronavirus, ging de werkloosheid juist omlaag naar 6,1 procent. Dat was in oktober nog 6,2 procent.

Het Duitse federale statistiekbureau meldde dat er netto 39.000 mensen weer aan de slag gingen. Economen hadden in doorsnee een toename van het aantal werklozen met 8000 voorzien. Ook het cijfer voor oktober werd iets positiever bijgesteld.

Economen van ING stellen dat dit de beste maand november is voor de Duitse arbeidsmarkt sinds 2009. Ze waarschuwen wel opnieuw dat een fors aantal werknemers in deeltijd werken en dat dit aantal zelfs weer wat toeneemt.