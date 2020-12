'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdams aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting positief beginnen aan de laatste maand van het coronajaar 2020. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen na de verliesbeurt een dag eerder. Het optimisme over de komst van de coronavaccins blijft de stemming ondersteunen. Een sterk industriecijfer uit China biedt eveneens steun aan de handel.

Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de bedrijvigheid in de Chinese industrie in november gestegen tot het hoogste niveau in tien jaar. Een dag eerder wezen de officiële cijfers van de Chinese overheid ook al op een aanhoudende groei van de omvangrijke industrie van het land. De cijfers wijzen op een aanhoudend herstel van de Chinese economie van de coronacrisis. De beurs in Shanghai ging tussentijds 1,6 procent vooruit.

In de Verenigde Staten geeft voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) dinsdag uitleg aan de Senaat over het beleid van de centrale bank. Powell liet voorafgaand aan de bijeenkomst weten dat er nog veel onzekerheden rond de Amerikaanse economie zijn, ondanks de vooruitgang die wordt geboekt met coronavaccins. Naast Powell zal ook minister van Financiën Steven Mnuchin in de Amerikaanse Senaat verschijnen. Powell en Mnuchin hadden in november een conflict over de inzet van steungelden.

Galapagos

Shell & AMG Recycling, het samenwerkingsverband van olie- en gasconcern Shell en metalenspecialist AMG, heeft een overeenkomst getekend met het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco voor een mogelijke bouw van een grote fabriek voor het terugwinnen van gebruikte katalysatoren in Saudi-Arabië. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

Biotechnoloog Galapagos liet weten positieve resultaten te hebben behaald met een kandidaatgeneesmiddel in een fase 2-studie bij patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoekt plant Galapagos door te gaan met een fase 2b-studie.

Koersen

De meeste Europese beurzen deden maandag een stap terug. De AEX-index eindigde 0,9 procent lager op 606,02 punten en de MidKap zakte 1,2 procent tot 903,30 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent. Frankfurt won 0,2 procent. Ook Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 29.638,64 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq bleef vrijwel onveranderd.

De euro was 1,1953 dollar waard, tegen 1,1950 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 44,96 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 47,47 dollar per vat. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hebben de vergadering over het al dan niet verlengen van de beperkingen in de olieproductie uitgesteld tot 3 december.