Facebook koopt softwarebedrijf Kustomer voor miljard dollar

MENLO PARK (AFN/BLOOMBERG) - Facebook heeft softwarebedrijf Kustomer overgenomen. Een overnamebedrag is niet officieel bekendgemaakt maar persbureau Bloomberg meldt op basis van bronnen dat het gaat om een miljard dollar. Kustomer helpt bedrijven om gesprekken met klanten via verschillende kanalen te bundelen in een programma.

"Elk bedrijf weet dat wanneer de telefoon gaat, ze moeten opnemen. Maar sms'jes en berichten zijn steeds belangrijker geworden dan dat telefoontje en bedrijven moeten zich aanpassen", schreef Facebook in een blog. Kustomer biedt ook geautomatiseerde tools zodat bedrijven met hulp van bots makkelijker verzoeken van klanten kunnen afhandelen.

De overname van Kustomer past in de strategie van Facebook om inkomsten te genereren met berichtenservice WhatsApp. Bedrijven kunnen al tegen betaling berichten sturen naar hun klanten via de app. Nu kan Facebook daarbij een klantenservicesysteem aanbieden.