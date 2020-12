Nikkei klimt na sterk industriecijfer China

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een stevige winst begonnen aan de laatste maand van het jaar. Beleggers hopen dat de wereldeconomie snel zal herstellen met de komst van de coronavaccins. Ook een positief industriecijfer uit China zorgde voor optimisme op de beursvloeren. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen eveneens terrein.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 1,3 procent hoger op 26.787,54 punten. Op macro-economisch vlak meldde Jibun Bank dat de activiteit in de Japanse industrie in november opnieuw is gekrompen. Het was de negentiende maand van krimp op rij. De krimp nam wel af ten opzichte van een maand eerder en de Japanse industriesector lijkt langzaam uit het dal te klimmen. De Japanse overheid liet daarnaast weten met een extra stimuleringspakket te komen om de economische schade op korte termijn van de recente opleving van het aantal coronabesmettingen op te vangen.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 1,3 procent in de plus. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de bedrijvigheid in de Chinese industrie in november gestegen tot het hoogste niveau in tien jaar. Een dag eerder wezen de officiële cijfers van de Chinese overheid ook al op een aanhoudende groei van de omvangrijke industrie van het land. De Hang Seng-index in Hongkong klom 1,1 procent en de Kospi in Seoul steeg 1,8 procent. De All Ordinaries in Sydney won 1,1 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten.