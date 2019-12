Industrie China groeit weer na zeven maanden

quote: Sir Cryptalot schreef op 1 dec 2019 om 09:55:

Ik zou niet weten waarom. De K/W van de S&P staat al redelijk hoog en die handelsdeal blijft maar zuigen. Mijn vermoeden is dat ik volgend jaar rond deze tijd blij mag zijn met een plusje van 5%.

Na een periode van twee jaar (per saldo) zijwaarts bewegen, is de zware horde op de 75 punten opwaarts doorbroken en dat brengt de all-time highs binnen handbereik.Er is ook een mogelijke kop-schouderformatie waarneembaar, in dit geval een continuatiepatroon. Het hoofd-schouderpatroon is één van de betrouwbaardere technische koerspatronen. Indien de wereldindex bij een kleine terugval succesvol boven de 75 punten blijft hangen, lijkt er nog een stijging van circa 10 tot 15 procent mogelijk.