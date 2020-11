'Niets doen tegen klimaatverandering kost Australië biljoenen'

Het TEGENGAAN van klimaatverandering.... hoe onnozel wil je het hebben. Dat mensen nog meegaan in dit soort stupiditeit. Alsof de mens het klimaat stabiel kan houden..



"In 2050 zal Australië elk jaar economische verliezen lijden die vergelijkbaar zijn met de coronacrisis als we de klimaatverandering niet aanpakken",





Dit is weer angstzaaien om een bepaald doel voor elkaar te krijgen.

Schandalige stellingnames.