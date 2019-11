Goede baancijfers: Super, economie gaat goed, beurzen extra high. Slechte baancijfers: Super, economie heeft behoefte aan FED-hulp, beurzen extra high.



Winst van Exxon naar beneden: Super blijkbaar.



Anyway, the market stays longer irrational than you are solvable... maar long gaan, vind ik toch net iets te tricky