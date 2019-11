Gepubliceerd op | Views: 781

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500 en Nasdaq bereikten recordstanden. Beleggers waren positief gestemd na banencijfers die duidelijk beter uitvielen dan verwacht. Ook was er positief nieuws over handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten

Verder kauwden handelaren na op bedrijfscijfers. Onder meer de in New York genoteerde Chinese webwinkelgigant Alibaba en de grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron gaven een inkijkje in de financiële situatie. Fitnesstrackermaker Fitbit wordt overgenomen door Google.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 27.347,36 punten. De brede S&P 500 won 1 procent en eindigde op 3066,91 punten. Dat was een verbetering van het woensdag bereikte hoogtepunt. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 8386,40 punten, boven de oude recordstand van eind juli.

Handelsgesprekken

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin lieten weten een "constructief" telefoongesprek te hebben gevoerd met de Chinese vicepremier Liu He. Daarin zou goede voortgang zijn geboekt bij de uitwerking van het voorlopige handelsakkoord tussen de twee landen.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in oktober 128.000 banen bij in de Verenigde Staten, aanzienlijk meer dan de voorspelde 85.000. Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Alibaba

Fitbit sprong 15,5 procent omhoog na de overnamedeal met Google ter waarde van 2,1 miljard dollar. Google-moeder Alphabet steeg 1,1 procent.

Alibaba maakte bekend dat de omzet in het afgelopen kwartaal fors is gegroeid door hogere online bestedingen van Chinese consumenten en meer gebruikers, maar daalde 0,1 procent. Digitaal prikbord Pinterest kelderde 17 procent door cijfers die niet in goede aarde vielen bij beleggers.

Koersen

ExxonMobil (plus 3 procent) zag de winst op jaarbasis scherp dalen door lagere prijzen, maar de productie werd opgevoerd. Branchegenoot Chevron boekte eveneens een duidelijk lagere winst, maar steeg 0,1 procent.

De euro was 1,1164 dollar waard, tegen 1,1169 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,5 procent meer op 56,08 dollar. Brentolie werd 3,2 procent duurder op 61,55 dollar.