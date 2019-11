Gilead vergroot belang in Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 1.011 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences oefent een warrant uit en vergroot daarmee zijn belang in biotechnoloog Galapagos. Gilead heeft na de uitoefening, die komende week wordt afgerond, 25,1 procent van Galapagos in handen. Dat was sinds augustus 21,9 procent.

De uitoefening komt voort uit de megadeal die de twee bedrijven in juli sloten. Die gaf Gilead het recht zijn belang in Galapagos uit te breiden tot 29,9 procent door middel van meerdere warrants. Galapagos geeft daarvoor telkens nieuwe aandelen uit voor 140,59 euro per stuk.

Het aandeel Galapagos sloot vrijdag op 168,45 euro.