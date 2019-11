Investeerder wil vervoerder Arriva kopen'

Gepubliceerd op | Views: 444

LONDEN (AFN) - Investeerder Carlyle is met Deutsche Bahn in gesprek over de overname van openbaarvervoerbedrijf Arriva. Dat schrijft de Britse zender Sky News op basis van ingewijden. Arriva is in veertien Europese landen actief waaronder Nederland. Carlyle zou 2,5 miljard euro voor de vervoerder overhebben.

Deutsche Bahn overweegt al enige tijd om Arriva te verkopen of naar de beurs te brengen. Het bedrijf zou zeker 3 miljard euro willen krijgen voor de vervoerder, waardoor het bod van Carlyle mogelijk niet voldoende is. Als Deutsche Bahn besluit tot een beursgang, dan wordt Nederland genoemd als mogelijke locatie.

Een beslissing van Deutsche Bahn valt waarschijnlijk niet meer dit jaar. Het Duitse spoorbedrijf zou eerst zekerheid willen hebben over de voorwaarden van de brexit.

In Nederland is Arriva in tien provincies actief met busvervoer. In het noorden en oosten van het land en in Limburg rijdt het bedrijf ook met treinen.