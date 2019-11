Goede voortgang VS en China over handelsdeal

Die deal gaat helemaal niets helpen. Ik voorspel dat één jaar na de ondertekening van de deal de V.S. nog steeds een gigantisch handelstekort met China heeft. En dat Trump dan weer van voor af aan begint.



Dit gaat over structurele economische verschillen als het feit dat in China nu eenmaal goedkoper kan worden geproduceerd. Dat verandert niet door een akkoord.



En de wereldeconomie wordt er ook niet beter op als China opeens landbouwgoederen in Amerika gaat bestellen. Dan bestellen ze die goederen dus ergens anders niet meer.