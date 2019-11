'Wall Street hoger na sterk banencijfer VS'

Kijk alleen naar Wallstreet de Dow Jones op de hoogtepunt in 2007 van de VS conjunctuur stond de VS op 13300 punten en toen waren de cijfers beter dan nu. Nu staat het op meer dan het dubbele puur op buybacks met goedkoop geleend geld.



Dat is een super bubbel. De boel gaat gigantisch ineen storten 100% zeker. De vraag is wanneer gaan de bedrijven de boel verkopen en zitten de particuliere beleggers en pensioenfondsen met de verliezen?



De bubbel gaat met een uiteen spatting chaos veroorzaken en de crash zal in de VS maximale brakes behelzen dus 20% eraf per dag en hier hebben we geen brakes dus kan zo 30% per dag eraf.



Als je kunt voorspellen wanneer dat gebeurts wordt je miljardair met short!



Daarom weet ik zeker dat de grote shorters ieder moment kunnen toeslaan vandaag einde dag kunnen de beurzen ineens 10% lager staan.