Banengroei VS flink sterker dan verwacht

Dat het gevoelsmatig uiteen zou moeten spatten ben ik met jullie eens, maar of het ook gebeurd, zeker op de korte en zelfs middel-lange termijn, daar ben ik inmiddels niet meer zo zeker van. Dit pappen en nat houden kan nog lang doorgaan en zo mogelijk ook nog verrassend lang werken. Pleisters plakken als een malle, maar blijkbaar gelooft de markt het graag. Ik verbaas me er al jaren over en ja, eerlijk is eerlijk, daardoor mis ik alle ritjes, zo ook vandaag. Maar zolang de markt gewoon doet wat ie doet, dan blijft ook mijn Flow Traders het slecht doen, dus dan mis je de ritjes en de hedge.



Nu ook weer, eerst was het een periode dat een goed banencijfer betekende minder stimulatie door de FED, dus vaak beursdaling en zwakke cijfers, raar genoeg, betekende meer hoop of FED en dus stijgen. Maar uiteindelijk is het al tijden eigenlijk dat de markt zegt. Goed nieuws is goed nieuws en slecht nieuws is ook goed nieuws, dat tezamen met het zogenaamde TINA, betekent telkens weer up, up en nog meer up.



En inmiddels zit ik 70% in FT denkende dat het toch echt een keer eindigt met een knal, maar eigenlijk ben ik daar hoe langer hoe minder zeker van en zelfs als, dan is de vraag wanneer. Kan over een week, maar kan ook over 3 jaar zijn. Ik zie het zo snel nog niet gebeuren. Voorlopig is de volatiliteit wederom op een dieptepunt.